Gazze’ye Yeni Yardım Filosu Hazır

AKDENİZ’DE BİRLEŞEN AKTİVİSTLER

44 ülkeden gelen binlerce aktivist, çeşitli limanlardan demir alan çok sayıda gemiyle Akdeniz’de buluşacak. Amaçları ise net: İsrail’in Gazze üzerindeki ablukasını kırmak. Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının işbirliğiyle oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa’daki birden fazla limandan gemiler keşfe çıkacak. Bu gemiler arasında Barcelona’da bulunan bir gemi de yer alıyor. Aktivistler, yolculuk öncesi son hazırlıklarını sürdürmekte.

KATILIMCI ÜLKELER VE HAZIRLIKLAR

Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, yola çıkmak için hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Durmaz, “İsrail müdahalesi durumunda nelere dikkat edileceği ve olası senaryolar üzerinde eğitim süreçleri devam ediyor.” şeklinde bir açıklama yaptı. Onlarca geminin denize açılacağını belirten Durmaz, sefere 44 ülkeden insanların katılacağını vurguladı. Filonun yolculuğuna büyük bir talep olduğunu kaydeden Durmaz, “Binlerce aktivist bu görevde yer alacak ve karadakilerle birlikte sayıldığında, bu rakam daha da büyüyor.” dedi. Yaklaşık 500 bine yakın kişinin başvuru yaptığı bilgisini veren Durmaz, talebin inanılmaz yüksek olduğunu ifade etti.

Son olarak, Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Hanzala gemisine uluslararası sularda müdahale eden İsrail, gemideki aktivistlerin sınır dışı edilmesine sebep olmuştu. Bu durum, küresel aktivistlerin harekete geçmesini daha da teşvik ediyor.