“Gazze’ye Yeni Yardım Filosu Yolda”

AKDENİZ’DE BİR ARAYA GELEN AKTİVİSTLER

44 ülkeden gelen binlerce aktivist, çok sayıda gemi ile farklı limanlardan hareket ederek Akdeniz’de bir araya geliyor. Amaçları ise belirli: İsrail’in Gazze ablukasını kırmak. “Küresel Sumud Filosu” adıyla oluşturulan bu organizasyon, Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının işbirliğiyle kuruluyor ve çeşitli gemilerle Gazze’ye insani yardım taşımak üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa’daki birçok limandan gemiler kalkacak, bunlardan biri de şu an Barcelona’da yer almakta. Aktivistler, yolculuk öncesindeki son hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca filoda Türk aktivistler de yer alıyor.

KATILIMCI SAYISINDAKİ ARTARAK YETİŞEN HEYECAN

Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, yola çıkma hazırlıklarının tamamlandığını belirtiyor. Durmaz, “İsrail müdahalesi olduğunda nelere dikkat edileceği ve olası senaryolar ele alınıyor. Aslında tüm yönleriyle eğitim süreçleri devam ediyor,” diyerek, birçok geminin denize açılacağını ve seferde 44 ülkeden insanların bulunacağını vurguladı. Fulonun yolculuğuna olan yoğun ilginin altını çizen Durmaz, “Binlerce aktivistin bu görevde yer alacak. Aslında karada bulunanlarla birlikte sayarsak, bu rakam çok daha büyüyecek. 500 bine yakın bir başvuru oldu, inanılmaz bir talep var,” şeklinde konuştu.

Son olarak, Gazze’deki ablukayı kırmayı amaçlayan Hanzala gemisine, uluslararası sularda İsrail tarafından müdahale yapılmış ve gemideki aktivistler sınır dışı edilmisti. Bu durum, filonun hedefinin önemini daha da artırıyor.