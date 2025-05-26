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“Gazze’yi İşgal Edeceğiz” Dedi

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İSRAİL’İN AŞIRI SAĞCI BAKANINDAN PROVOKATİF AÇIKLAMALAR

İsrail’in Doğu Kudüs’ün 1967’deki işgalini kutladığı provokatif bayrak yürüyüşünde yer alan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ağlama Duvarı’nda aşırı sağcı İsraillilere seslendi. Smotrich, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları övdü ve bu saldırıların soykırıma varabilecek boyutlarda olduğunu belirtti.

GAZZE’Yİ İŞGAL EDECEĞİZ

“İşgal kelimesini kullanmaktan korkmuyoruz. İsrail’in topraklarını geri alacağız” diyen Smotrich, Gazze’yi işgal edeceklerini ifade etti. Ayrıca Filistinlilerin topraklarını gasp ederek yeni yerleşimler kuracaklarını da belirtti. Smotrich, daha önce de Gazze Şeridi’ni kalıcı bir şekilde işgal edeceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu.

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