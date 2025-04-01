“Gazze’yi İşgal Etmeden Durmayacağız”

SALDIRILAR SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanları, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana kesintisiz olarak sürüyor. Bayram döneminde de devam eden saldırılar, sivillerin yaşamını yitirmesine neden oluyor.

İŞGAL GEREKEN BİR DURUM

İsrail’in iktidar partisi Likud’un milletvekili Amit Halevi, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik yaptığı açıklamalarda savaşın doğasının “işgal” olduğunu vurguladı. 103FM Radyosu’na verdiği demeçte, Gazze’de kontrol sağlamanın şart olduğunu belirterek, “Bölgeyi işgal edip düşmandan arındırmak istiyoruz, aksi takdirde çocuklarınızı öldürüp torunlarınızı kaçıracaklar” dedi.

HAMAS’I YENMEK İÇİN YENİ STRATEJILER

Halevi, Hamas’ı yenmek amacıyla bölgenin ve nüfusun mutlaka kontrol altına alınması gerekliliğini savundu. “Üst düzey komutanlar, Hamas ile mücadelenin toprak ve nüfus kontrolü olmadan imkansız olduğunu anlamaya başladı” ifadesini kullandı. Rehine anlaşmalarıyla ilgili işlerin gidişatına dair de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurma olasılığının olmadığını ekledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 18 Mart’tan itibaren yeniden başlayan savaşta en az 921 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ölenlerin sayısının ise 50 bini geçtiği bildirildi. Ocak sonunda sağlanan ateşkes anlaşmaları sonrası savaşın son bulacağı düşünülürken, İsrail bu anlaşmanın ikinci aşamasını reddederek Hamas’a “maksimum baskı” uygulama stratejisini sürdürmeye devam ediyor.

Ateşkes İhlalleri Sırası Geldi

İsrail, ateşkesi defalarca ihlal ederek birçok Filistinliyi öldürdü. Özellikle 18 Mart’ta gerçekleştirilen şafak öncesi operasyonda 400 Filistinli, 183’ü çocuk olmak üzere hayatını kaybetti. Hamas ise tarafların orijinal üç aşamalı ateşkes anlaşmasına uyması gerektiği konusundaki ısrarını sürdürüyor.

GIDA KRİZİ GAZZE’Yİ SARMIŞ DURUMDA

İsrail’in 2 Mart’ta sınırları kapatarak insani yardımları engellemesi, Gazze’de kıtlığın eşiğine gelinmesine yol açtı. BM Dünya Gıda Programı’nın Filistin Direktörü, Gazze nüfusunun %90’ından fazlasının gıda güvensizliği yaşamakta olduğu konusunda uyarıda bulundu.