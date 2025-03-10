Gazzeli Balıkçı Buzdolabı Kapısından Sal Yaptı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE BALIKÇILAR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları durmadan devam ediyor. Bu durum, bölgede yaşayan balıkçıların gelirlerini ciddi şekilde etkiledi. Gerçekleşen saldırılar sonucunda balıkçı tekneleri büyük ölçüde hasar gördü.

YENİ ÇÖZÜMLER ARAYIŞI

Gazzeli balıkçılardan Halid Habib, çaresizlik içinde eski bir buzdolabı kapağını kullanarak yenilikçi bir şekilde sala dönüştürdü. Yaptığı bu küçük gemi ile avlanmaya devam ediyor. Çelik tellerle oluşturduğu bir kafesle balık tutma çabasını sürdürüyor.

TEHDİTLER VE ZORLUKLAR

Balıkçı Habib, hem ailesini geçindirmek hem de satış yapabilmek için günlük olarak balık avlıyor. Yaşadıkları zorlukları dile getirirken, “Ateşkes olsa da avlanmak yine de zor. Limanın dışına çıkamıyoruz çünkü İsrail askerleri çıkarsak bizi vuracaklarını söylüyor. Çok sayıda balıkçıyı bu şekilde yaraladılar.” şeklinde konuşuyor.

BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÇÖKÜŞ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Gazze’de balıkçılığın önemli bir gelir kaynağı olarak çökme noktasına geldiği konusunda uyarıyor. Ekim 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında günlük av oranı yüzde 7.3 seviyelerine kadar düştü ve bu süreçte toplamda 17 milyon dolarlık bir kayıp yaşandı.