Gebze’de Restoranda Rehine Krizi Yaşandı

OLAYIN KONTROL ALTINA ALINMASI

Alınan verilere göre, kimliği bilinmeyen bir şahıs, Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan İstasyon Caddesi’ndeki bir restorana giriş yaparak, içerideki kişileri rehin aldı. İhbar üzerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, güvenlik önlemlerini artırarak çevrede geniş bir alan oluşturdu.

SALDIRGANIN ETKİSİ VE DURUMU

Rehine krizinin devam ettiği sırada, içeride bulunan bir kişinin silahla vurulduğu bilgisi edinildi. Olayın nasıl gelişeceği ve kurtarma operasyonunun nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Güvenlik güçleri, durumu kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.