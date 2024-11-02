Gebze’de Rüşvet İddiasıyla Proje Müdürü Tutuklandı

İHALE SÜRECİ

Gebze’de S.S. Doğaltaş Ürünleri İşleme ve El Sanatları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait Mermerciler Fuar Alanı’nda yol, altyapı, saha düzenlemesi ve temel hafriyat işleri için bir ihale gerçekleştirildi. İhaleyi alan inşaat firmalarından birinin sahibi olan Serkan G., bölgedeki çalışmalara 8 Temmuz’da başladı.

RÜŞVET İDDİALARI

Firma sahibi Serkan G., proje müdürü Alim Yılmaz’ın kendisinden önce 625 bin TL aldığını, ardından ise 1 milyon 400 bin TL daha istediğini öne sürdü. Serkan G., Yılmaz’ın “Projede iş yapan tüm taşeronlardan hakedişerinin yüzde 15’i oranında komisyon adı altında açıktan para alıyoruz. Aldığım 625 bin TL, o komisyona mahsuben aldığımız bir kısım. Açıktan para olarak aldık. Ayrıca yarın yapılacak olan hakediş ödemesinden de 1 milyon 400 bin TL daha vereceksin, aksi halde burada iş yapamazsın” diyerek kendisinden rüşvet talep ettiğini belirtip polise ihbarda bulundu.

POLİS OPERASYONU

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, olayla ilgili incelemelere başladı. Polis, Serkan G.’ye, Alim Yılmaz ile buluşup daha önceden belirlenen seri numaralarına sahip olan 1 milyon 400 bin TL’yi vermesini yönlendirdi. Serkan G., Alim Yılmaz ile buluşarak parayı teslim ettiği sırada polis ekipleri operasyon düzenledi. Alim Yılmaz gözaltına alındı ve paralar Serkan G.’ye geri verildi.

ADLİ SÜREÇ

Emniyetteki ifadesinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen Alim Yılmaz, mahkeme tarafından ‘Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak’ ve ‘Kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ suçlamalarıyla tutuklandı.