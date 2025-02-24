Gebze Restoranda Rehine Krizi: 1 Yaralı

OSMAN YILMAZ MAHALLESİ’NDE REHİNE KRİZİ

Elde edilen bilgilere göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki bir restorana girerek içerdekileri rehin alıyor. Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda polis ekibi, özel harekat ve sağlık hizmetleri anında bölgeye yönlendiriliyor. Ekipler, olay mahallinde kapsamlı güvenlik tedbirleri alıyor.

İÇERİDE VURULAN BİR KİŞİ VAR

Rehine krizi devam ederken, içeride bulunan bir kişinin silahla vurulduğu bilgisi alınmış durumda. Olayın detayları ve müdahale çalışmaları sürüyor, gelişmeler yakından takip ediliyor.