Kiev Rejimi İHA Saldırılarına Devam Ediyor

Kiev yönetimi, uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör eylemlerini sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, “Geçtiğimiz gece boyunca, 26 Ukrayna uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” açıklamasını yaptı.

Saldırılar Farklı Bölgelere Yöneldi

Açıklamaya göre, hava hedeflerinden dokuzu Voronej Bölgesinde vurulurken, Belgorod Bölgesinde 8, Kursk Bölgesinde 4, Lipetsk Bölgesinde 2, Kırım’da 2 ve Moskova Bölgesinde 1 İHA engellendi. Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik insansız hava aracı saldırıları gerçekleştiriyor. Rus hava savunma güçleri ise bu saldırıları başarıyla püskürtüyor.