Geleceğin Yıldızları ve İKON Takım 1 Tanıtıldı

GELECEĞİN YILDIZLARI AÇIKLANDI

EA SPORTS FC 25, Geleceğin Yıldızları’nın ilk kadrosunu duyurdu ve bu oyuncular artık oyun içerisinde mevcut. Bu yılın Geleceğin Yıldızları sınıfı, U23 seviyesindeki genç oyuncuların iki haftalık bir kutlaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyuncular, kariyerlerinin ilk önemli aşamalarını geçiyor ve sahadaki potansiyellerini gözler önüne seriyor. İlk Geleceğin Yıldızları takımında (Team 1) Endrick (Real Madrid), Benjamin Šeško (RB Leipzig), Kessya Bussy (Paris FC) ve Lamine Yamal (FC Barcelona) gibi tanınmış yeteneklerle beraber, EA SPORTS FC tarafından seçilen 13 genç oyuncu daha yer alıyor. Şu anki performansları için seçilen oyuncular, potansiyellerinin en üst seviyelerine ulaştıklarında neler yapabileceklerini gösteren özel oyun içi öğelerle Geleceğin Yıldızları olarak taçlandırılıyor.

EFSANE İSİMLER GERİ DÖNDÜ

Geleceğin Yıldızları ICON’ları da geri dönüyor ve kariyerlerinin erken dönemlerinde kendilerine bir miras bırakan efsanevi oyuncuları onurlandırıyor. Team 1 Geleceğin Yıldızları ICON’larında yer alan isimler arasında Lotta Schelin, Bobby Charlton, Xabi Alonso ve Henrik Larsson gibi futbol efsaneleri bulunuyor. Bugünden itibaren FC 25 oyuncuları, Team 1’in genç süper yıldızlarını kadrolarına dahil etmeye başlayabilir. Ayrıca, hafta boyunca SBC ve hedef ödülleri kapsamında ek Geleceğin Yıldızları öğeleri de yayınlanabiliyor.

GELECEĞİN YILDIZLARI AKADEMİSİ

Geleceğin Yıldızları Akademisi de geri dönüyor ve Geleceğin Yıldızı statüsüne ulaşmaya yaklaşan ekstra bir grup oyuncuyla birlikte sahne alıyor. Bu oyuncuların evrimleri gerçekleştikçe, Geleceğin Yıldızları Akademisi üyeleri gerçek bir Geleceğin Yıldızları İKONU olacak ve bunu kanıtlamak için kimya yükseltmeleri alacak. Real Madrid forveti Endrick, “FC 25’te Geleceğin Yıldızı olarak adlandırılmak, hem oynamayı çok sevdiğim Ultimate Team modunda başarılarımın tanınması, hem de dünya çapında futbol üzerinde etki yaratan oyuncularla aynı kadroda yer almak benim için bir onur” şeklinde konuştu.

GELECEĞİN YILDIZLARI TAKIMI 1

EA SPORTS FC 25 Geleceğin Yıldızları Takımı 1’de yer alan oyuncuların tam listesi ve EA SPORTS FC 25 Geleceğin Yıldızları ICONs Takım 1’in kapsamlı listesi için EA SPORTS FC web sitesine göz atabilirsiniz.