Gelir İdaresi 820 Uzman Yardımcısı Alıyor

KAMU KARIYERİ İÇİN KAYDA DEĞER FIRSAT

Kamu kariyerine girmek isteyenler için büyük bir fırsat ortaya çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi denetimi ve gelir yönetimi alanında kariyer hedefleyen 820 genç yeteneği bünyesine katmak için hazırlık yapıyor. Gelir uzman yardımcısı pozisyonunda görev almak isteyen adaylar, Türkiye’nin dört bir yanında çalışma fırsatına sahip olacaklar. Başvuru sürecini, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM’nin resmi web sitesi (https://ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler. Adaylardan, başvuru sırasında en fazla 5 il tercihi yapılması talep edilecek.

GİB Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü iki aşamadan meydana geliyor. Yazılı sınavın ilk aşaması, elektronik ortamda test formatında gerçekleştirilecek ve toplam 60 sorudan oluşacak. Bu aşamada başarılı olan adaylar, sözlü sınav aşamasına geçme hakkı kazanacaklar.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ

GİB’in 820 Gelir Uzman Yardımcısı alımına dair önemli tarihlerin detayları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesinde ve ÖSYM başvuru kılavuzunda yer alacak. Adayların başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.

KPSS PUANI KONTROLÜ

Sınav için başvuracak adayların KPSS puanları, ÖSYM tarafından ön başvuru sırasında sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edilecek. Bu süreç şeffaflık sağlamakta ve adayların başvuru aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmasını engellemektedir.