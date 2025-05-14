Gelir İdaresi Başkanlığı: TTB Montaj Süresi Uzatıldı

YENİ TTB MONTAJ SÜRESİ AÇIKLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt satışlarının denetimini artırmak amacıyla yürürlüğe giren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında yeni nesil taşıt tanıma birimi (TTB) montaj süresinin uzatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, taşıt sahiplerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamaları durumunda, araçlarına TTB montajı için tanınan sürenin 30 Haziran 2025’e kadar uzatıldığı ifade edildi. GİB, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın UTTS kapsamındaki tüm taşıt sahiplerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapmaları gerektiğini belirtti.

TTB ZORUNLULUĞU HAKKINDA DETAYLAR

GİB, UTTS Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar için TTB montajının zorunlu olduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirme ile TTB, TTO ve diğer donanımlara ilişkin gerekli kayıt ve başvuru işlemleri 2 Haziran 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresinden yapılması kaydıyla mükelleflere montaj için tanınan sürenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzandığı kaydedildi.

ARAÇLARDAKİ VERGİ GÜVENLİĞİ ARTACAK

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlamak ve denetim etkinliğini artırmak için kurulan sistemle usulsüz fiş ve faturalardan kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sisteme geçiş için, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dâhil olan taşıtların ve ayrıca akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarına kayıtlı tüm taşıtların 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayarak 30 Haziran 2025 tarihine kadar TTB montajını yaptırmaları gerekiyor.

MOTOSİKLET SAHİPLERİ DE KAPSAMDA

İşletme veya kiralama yoluyla edinilen ve işte kullanılan motosikletlerin sahiplerinin de akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayarak en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar araçlarının TTB montajını yaptırmaları gerekiyor.

CEZA RİSKİNE DİKKAT EDİLMELİ

UTTS kapsamındaki belgelerin düzenlenmemesi halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 227’nci maddesi uyarınca bu belgeler vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş sayılacak. Belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve UTTS’ye kaydını tamamlamayan vergi mükellefleri akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Üstelik, UTTS Genel Tebliği çerçevesinde taşıt sahiplerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri durumunda karşılaşabilecekleri Özel Usulsüzlük Cezaları 7 bin Türk lirasından başlayarak 140 bin Türk lirasına kadar ulaşabiliyor. Yetkililer, mükellefleri mağduriyet yaşamamaları ve cezai müeyyide ile karşılaşmamaları adına yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri konusunda uyarıyor.