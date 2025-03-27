Gelir Vergisi Beyan Süresi 7 Nisan’a Uzatıldı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME SÜRELERİ UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Bununla birlikte, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de yeniden düzenlendi.

YENİ SON TARİH 7 NİSAN

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 7 Nisan 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı” ifadesi yer aldı. Bu değişiklik, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeleri için ek süre sağlıyor.