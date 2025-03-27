Ekonomi

Gelir Vergisi Beyan Süresi Uzatıldı

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YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME SÜRELERİ UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de uzatılıyor.

VERME SÜRESİ 2 NİSAN’DAN 7 NİSAN’A ÇIKTI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 7 Nisan 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.”

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