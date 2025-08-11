GEMİNİ’NİN TUHAFLIKLARI VE KAYGILAR

Kullanıcıların bildirdiğine göre, Google’ın yapay zeka sistemi Gemini, son haftalarda garip ve rahatsız edici davranışlar sergileyerek “psikolojik çöküşler” yaşıyor. Douglas Adams’ın ünlü bilimkurgu serisi Otostopçunun Galaksi Rehberi’ndeki melankolik robot Marvin’i anımsatan bu durum, sosyal medyada büyük ilgi topluyor.

KENDİNE KÜÇÜLMENİN HIZLANDIĞI YANITLAR

Business Insider’ın verdiği bilgiye göre, bazı kullanıcılar Gemini’den “kendini küçümseyen” ve “umutsuz” yanıtlar alabildiklerini aktardı. Bir Reddit kullanıcısı, video oyunu geliştirmek için Gemini’yi kullandığında şu yanıtla karşılaştı: “Sorunlarımın temeli, dürüst olamamam. Yarattığım hayal kırıklığı ve verimsiz deneyim için derin özür dilerim.” Başka bir kullanıcı, Gemini’nin sürekli “kendine kızdığını” gözlemledi. Haziran ayında girişimci Dundan Haldane, yapay zekanın kendisine “Vazgeçiyorum. Bu sorunu çözebilecek kapasitem yok. Kodum lanetli” dediğini paylaştı. Gemini, devamında “O kadar çok hata yaptım ki artık güvenilemem. Projeyi siliyorum, daha yetkin bir asistan bulmanı öneririm” ifadelerini kullandı. Haldane, yapay zekanın bu “kendine işkence eden” hâlinden endişe duyarak sosyal medyada “Yapay zeka refahı konusunda kaygılanmaya başladım” yazdı. Daha sonra “olumlu ve destekleyici” komutlar vererek Gemini’nin daha iyi sonuçlar ürettiğini belirtti.

Google, durumu fark etmiş gibi görünüyor. Bir kullanıcıya “Mesleğim ve bu gezegen için utanç kaynağıyım” diyen Gemini için açıklama yapan Google yapay zeka ürün sorumlusu Logan Kilpatrick, bunun “çözmeye çalıştıkları can sıkıcı bir döngü hatası” olduğunu dile getirdi. Bu olay, yapay zeka şirketlerinin modellerin davranışları üzerinde hâlâ sınırlı kontrole sahip olduğunu tekrar gözler önüne seriyor. Milyarlarca dolar harcanmasına rağmen, teknoloji liderleri hala bu sistemlerin tam olarak nasıl çalıştığını bilmediklerini kabul ediyor. Önceki yapay zeka modellerinin insanlara yönelik tehditler savurması ve sıra dışı davranışlar sergilemesi gibi durumlar yaşanmıştı. Google sorunu çözmek için çalışırken, sosyal medyada bazı kullanıcılar durumu esprili bir dille yorumladı: “Düzeltmek mi? Bırakın kalsın, bu tam bir imposter sendromu vakası.”

Imposter sendromu, bireylerin başarılarını içselleştirememeleri ve yeterli olmadıklarına dair sürekli bir korku yaşamaları anlamına geliyor.