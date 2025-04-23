Genç Baba Hayatını Kaybetti, Aile Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde yer alan Karayusuflu Mahallesi’nde, Yakup Kaya (22) yönetimindeki motosiklet, eşi Güllü Kaya (21) ve çiftin 2 yaşındaki oğlu Muhammed Ayaz Kaya ile seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir sulama kanalına düştü.

KURTARMA MÜDAHALESİ

Olayı gören çevredeki insanlar, hemen suya girerek aileyi kurtarma çabası içine girdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleleri burada gerçekleştirilen aile, ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya, hayata döndürülemedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Güllü Kaya ve oğlu Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.