Genç Baba Vefat Etti, Ailesi Yaralı

ADANA’DAKİ TRAJİK KAZA

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Yakup Kaya’nın (22) kullandığı motosiklet, eşi Güllü Kaya (21) ve çiftin 2 yaşındaki oğulları Muhammed Ayaz Kaya ile birlikte seyrederken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

AİLEYE YARDIM GİTTİ

Olayı gören çevredekiler, hemen suya atlayarak aileyi sudan çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından aile, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ne yazık ki, sürücü Yakup Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İYİ HABER: ANNE VE OĞUL SAĞLIKLI

Güllü Kaya ve oğlu Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.