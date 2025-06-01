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Genç Doktor Evinde Hayatını Kaybetti

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HASTANEDE GÖREVLİ DR. CANBAŞ’TAN HABER ALINAMADI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde görev yapan araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş’tan haber alamayan ailesi, durumdan endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. İhbar üzerine, Canbaş’ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki adresine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ BULUNDU

Eve gelen ekipler, Anıl Canbaş’ı hareketsiz bir vaziyette buldu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri olay alanında çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından, Anıl Canbaş’ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

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