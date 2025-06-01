Genç Doktor Evinde Ölü Bulundu

HAYATINI KAYBEDEN DOKTORUN BULUNMASI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde görev yapan araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş’ın yakınları, kendisinden haber alamadığı için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME

Eve giren ekipler, Dr. Anıl Canbaş’ın hareketsiz bir şekilde yattığını tespit etti ve hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerde, Canbaş’ın vücudunda herhangi bir yara veya darp izi saptanmadı. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.