Genç Kadın Cinayetinde Ses Kaydı Kadrajında Şok Detaylar

İzmir’de Ölüme Giden Olayın Detayları Ortaya Çıktı

İzmir’de 29 yaşındaki Mihriban Yılmaz’ın boğularak hayatını kaybetmesine ve cesedinin ormanlık bir alana gömülmesine sebep olan Fatih İnan’ın ifadeleri gün yüzüne çıktı. Soruşturma sürecinde, Yılmaz’ın cinayet öncesi olayları cep telefonuyla ses kaydı aldığı tespit edildi. 29 Aralık’ta kaybolan Mihriban Yılmaz, öldürülmeden önce Fatih İnan ile aralarında geçen diyalogu kayda almış, İnan’ın durumu fark etmesiyle birlikte telefonunu almak üzere harekete geçtiği anlaşıldı.

FAKAT PANİK DURUMU YAŞADI

Şüpheli Fatih İnan, emniyette verdiği ifadede, “Telefonu vermedi, araçtan inmeye çalıştı. Ağabeylerine anlatacağını söyledi. ‘Ağabeylerim seni öldürür’ şeklinde tehdit edince panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim Mihriban’a zarar vermek değildi” sözleriyle yaşanan panik anlarını anlattı. İnan, genç kadının telefonunu kontrol etmeye çalıştığını, bu sırada kendisini panik içinde elinden çekerek ağzını kapattığını ifade etti. Yılmaz’ın bayıldığını fark ettiğinde ise tepkisiz yattığını dile getirdi.

ORAL İLETİŞİME CEVAP VERMEDİ

Fatih İnan, Mihriban Yılmaz’ın telefonunun ses kaydını durdurduğunu ve ardından birkaç kez ailesinin aradığını, ancak çağrılara yanıt vermediğini belirtti. Genç kadını daha sonra Pınarbaşı’ndaki ormanlık alana götürdüğünü söyleyen İnan, burada kalp masajı yaptığını fakat Yılmaz’dan hiçbir tepki alamadığını, öldüğünü anladığında cesedini gömmeye karar verdiğini açıkladı.

DİJİTAL İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili Yılmaz’a ait cep telefonuna güvenlik güçlerince el konulduğu, cihaz üzerindeki dijital incelemenin devam ettiği öğrenildi. Cani plan ve yaşananların detayları ise cinayet soruşturmasının seyrine etki ediyor.