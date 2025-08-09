Genç Mühendis Selman İlkel, hayatını kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Konya’da meydana gelen trajik olayda, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir ocakta, 33 yaşındaki Maden Mühendisi Selman İlkel’in üzerine mermer bloğu düştü. Olay, 25 gün önce gerçekleşti ve 3 ton ağırlığında olan bu mermer bloklar iş makinesi kepçesinde bulunuyordu.

SAĞLIK EKİPLERİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olayı öğrenen sağlık ekipleri, bölgeye hızla intikal ederek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından, Selman İlkel’in hayatını kaybettiği belirtildi. Cenaze, olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.