Gündem

Genç Mühendis Selman İlkel, hayatını kaybetti

genc-muhendis-selman-ilkel-hayatini-kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Konya’da meydana gelen trajik olayda, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir ocakta, 33 yaşındaki Maden Mühendisi Selman İlkel’in üzerine mermer bloğu düştü. Olay, 25 gün önce gerçekleşti ve 3 ton ağırlığında olan bu mermer bloklar iş makinesi kepçesinde bulunuyordu.

SAĞLIK EKİPLERİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olayı öğrenen sağlık ekipleri, bölgeye hızla intikal ederek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından, Selman İlkel’in hayatını kaybettiği belirtildi. Cenaze, olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü, 939 M Kayıt Aldı

E-devlet uygulamasında en çok tercih edilen hizmet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu.
Dünya

Londra’da Protesto: Çok Kişi Gözaltına Alındı

İngiltere'de düzenlenen Filistin destek eylemine polis müdahale etti; birçok kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.