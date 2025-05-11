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Genç Paniğe Kapılıp Atladı

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GAZ SIZINTISI VE PARLAMA OLAYI

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, Esatpaşa Mahallesi’ndeki bir binanın yedinci katında set üstü ocak montajı yapılırken gaz sızıntısı oluşuyor ve bu durum bir parlama ile sonuçlanıyor. Ocağı montajını gerçekleştiren 22 yaşındaki Dursun Erol, meydana gelen kaçak nedeniyle paniğe kapılarak camdan atlıyor. Olayı gören çevredeki kişiler hemen durumu ihbar ediyor.

AĞIR YARALANMA VE GEREKEN MÜDAHALELER

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk ediliyor. Ekipler, gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, yedinci kattan düşen Dursun Erol’un ağır yaralandığı tespit ediliyor. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Dursun Erol ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıyor.

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