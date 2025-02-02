Gencin Annesinden Para İsteyen Üç Kişi Serbest

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, gece yarısı İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan bir evde gerçekleşti. İddialara göre, Arda A. (20), Arda K. (20) ve Alihan T. (21), sokak ortasında karşılaştıkları ve daha önce tanımadıkları Mert A.’yı zorla alıkoyup Süleymaniye Mahallesi’nde bir eve götürdü.

ŞÜPHELİLERİN YAPTIĞI EYLEMLER

Şüpheliler, Mert A.’dan 30 bin TL para talep etti. Mert A., parası olmadığını ifade edince, şüpheliler onu yumruk ve tekmelerle darbetti. Daha sonra, alıkoydukları gencin annesi Pervin A.’yı telefonla arayarak, oğlunun kendilerine 30 bin TL borcu olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istedi.