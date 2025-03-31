Gençler Arasında Kavga, Dehşet Saçtı

OLAYDA ÇIKAN TARTIŞMA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, tekel bayisinin önünde kendi aralarında tartışmaya başlıyor. Tekel bayisinde görev yapan emekli polis memuru M.D., sesleri duyarak dışarı çıkıp, tartışmayı ayırmak amacıyla gençlere uyarıda bulunuyor. Ancak gençler, kendi aralarındaki kavgayı bırakıp, tekel bayisinin sahibi S.K. ve emekli polis M.D. ile tartışmaya başlıyor. Kısa sürede büyüyen olay, ortamı savaş alanına çeviriyor.

ŞİDDET VE SALDIRI

Öfkelilikleri artan grup, iki kişiyi tekel bayisinin içinde ve dışında vahşice dövüyor. Gençler, dükkanın içindeki çeşitli malzemeleri alıp, dükkan sahibi ve yanında çalışan emekli polis memuruna atıyor. Kanlar içerisinde yere düşen iki kişiye saldırmaya devam eden grup, durumun ciddi olduğunu gösteriyor. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye anında çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk ediliyor.

KAMERADA GÖRÜNTÜLER

Olayın büyüklüğünü gösteren görüntüler, bayideki güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor. Görüntülerde, gençlerin kendi aralarındaki tartışmayı bırakıp, emekli polis memuruna yöneldikleri, ardından ortalığın karıştığı anlar yer alıyor. Emekli polisin, kurtulmak amacıyla silahıyla ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüntülerdeki detaylar arasında bulunuyor. Polis ekipleri, olayı biber gazı kullanarak zorlukla ayırıyor. Emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15’e ulaşıyor. Bu gözaltına alınan şahısların birçoğunun 18 yaşından küçük olduğu belirtiliyor.