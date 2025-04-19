“Gençler, İç Çamaşırıyla Dolaşıyor!”

GENCİLERİN GİYİM TARZINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Hukukçu Kezban Hatemi, EkolTV’nin canlı yayınında gençlerin giyim tarzı hakkında dikkat çekici eleştirilerde bulundu. Globalleşmenin toplumsal değerleri tehdit ettiğini savunan Hatemi, özellikle Nişantaşı’nda gençlerin “iç çamaşırıyla dolaştığını” belirterek, “Ne gizem kaldı ne haya” ifadelerini kullandı.

NİŞANTAŞI’NDAKİ DURUMUN AHLAKİ ETKİLERİ

Hatemi, yayın sırasında gençlerin giyim tarzını sert bir dille eleştirdi. “Nişantaşı’nda iç çamaşırıyla dolaşan gençleri görüyorum. Vücutlarıyla bu kadar barışık olmaları şaşırtıcı,” diyerek, bu durumun toplumsal ahlaka zarar verdiğini öne sürdü. “Birçok insan, kendilerini sergileyerek adeta et balık kurumuna asılacak hale geliyor,” şeklindeki ifadeleriyle durumu değerlendiren hukukçu, bu tarzın erkeklerde kadınlara karşı itici bir etki yarattığını da belirtti.

KÜLTÜREL ETKİLER VE DEĞERLERİNİN ZAYIFLAMASI

Hatemi, açıklamalarında globalleşmenin Türkiye’deki toplumsal değerler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. “Amerika’da ne oluyorsa burada da oluyor, burada ne oluyorsa onlar da görüyor,” diyerek, Batı toplumlarıyla artan sosyal etkileşimin ahlak ve haya kavramlarını nasıl zayıflattığını iddia etti. “Ne gizem kaldı ne haya,” diyerek gençlerin açık kıyafet tercihlerini eleştiren Hatemi, bunun toplumsal cinsiyet dinamiklerini de etkilediğini ifade etti.