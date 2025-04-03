Gençler İçin Müze Ziyaretleri Ücretsiz Oluyor

KAMPANYA DETAYLARI

Kültür AŞ, yaptığı açıklamada, 29 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında uygulanacak kampanya ile 18 yaş ve altındaki gençlerin Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi, Miniatürk ve Şerefiye Sarnıcı’nı ücretsiz gezebileceğini duyurdu. Ara tatil dönemini fırsat bilen gençler, özellikle Miniatürk’e yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte ziyaret eden çocuklar, burada birçok yapının minyatür hallerini görmekten heyecan duydu.

ZİYARETÇİLERDEN DÜŞÜNCELER

Minik Zeynep, “Burada en çok dikkatimi teleferik çekti. Orayı çok beğendim. Nasıl yapmışlar. Çok merak ettim. Orası çok güzeldi benim için. Orjinal teleferiğe hiç gitmedim. Müzelerin ücretsiz olması iyi olur hem birşeyler öğrenmiş oluruz. Tarihimizi, kültürümüzü öğrenmiş oluruz” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı. İlk kez Miniatürk’e gelen Fatih Emir ise, “Anıtkabir ve Çanakkale Şehitleri anıtlarını beğendim. TBMM binası, Anıtkabir, Çanakkale Şehitleri Anıtı, İzmir Saat Kulesi’ni gördüm. Hepsini çok beğendim” şeklinde konuştu.

TAVSİYELER VE İYİLEŞMELER

Hatice Gür, “Daha önce gelmek istediğimiz bir yerdi. Tatili de değerlendirdik. Özellikle gitmediğimiz yerlerdeki maketleri görmek ayrıca daha çok sevindirdi. Tabii gittiğimiz yerlerin maketlerini görmekte oldukça güzeldi. Bir anı oldu bizler için. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Herkesin de gelmesi görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum” dedi. 15 sene önce Miniatürk’ü ziyaret eden bir kişi, “İlk gelişim değil, daha önce de gelmiştim. Burayı genel olarak beğeniyorum. Daha önce 15 sene önce gelmiştim. Gelişmiş, şu anda daha farklı maketler de gelmiş.” ifadesini kullandı.

Pamukkale maketini en çok beğenen bir çocuk, “Ben en çok Pamukkale’yi beğendim. Eğlendim. Ne zaman nerede olduklarını öğrendim” dedi. Ayrıca, Afrika kökenli olan Bahar Borjali, “İlk defa geliyorum. Çok beğendim. Babam ve kardeşimle geldim. Her şeyi çok beğendim. Favorim yok. Burada yaşıyoruz, ben burada doğdum” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Kültür AŞ yetkilileri, gençlerin kültürel mirasla daha fazla buluşmasını amaçlayan kampanyaların önemini vurguladı.