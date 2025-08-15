“Gençler Kamikaze Dronu Gibi Kullanıldı”

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul’da “Daltonlar” adlı suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı ve 105 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından oluşturulan 1676 sayfalık iddianamede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” ve 69’u tutuklu olmak üzere 105 kişi “şüpheli” konumunda yer aldı. İddianamede, suç örgütünün ortaya çıkış süreci ve yapısı detaylı bir şekilde ele alındı. Firari durumda olan örgüt lideri Barış Boyun’un Türkiye’deki örgüt faaliyetlerini sürdürebilmek için değişik alanlarda başka kişileri yönetici pozisyonlarına atadığı, örgütün silahlı eylem grubunun liderliğini ise firari şüpheli Beratcan Gökdemir’in üstlendiği ifade edildi.

BARIŞ BOYUN’DAN AYRILIŞ

İddianamede, Gökdemir’in Yenibosna’da faaliyet gösteren ve “Daltonlar” adıyla bilinen grubun başında olduğu, Barış Boyun’un suç örgütü adına birçok silahlı saldırı ve yağma eylemi gerçekleştirildiği bildirildi. Rusya’da tutuklu olduğu bilinen Gökdemir’in Mart 2024’te Barış Boyun’un suç örgütünden ayrıldığı ve kendi adına “Daltonlar” suç örgütünü kurmaya başladığı belirtildi. Gökdemir’in, örgüte bağlı olarak hareket edenlerin gerçekleştirdiği eylemlerden elde edilen haksız kazanç ve silahların adil dağıtılmaması nedeniyle Boyun’dan ayrıldığı yönünde ayrıntılar yer aldı.

GENÇLER ÜZERİNDE ETKİ

İddianamede, “Daltonlar”ın diğer yer altı suç örgütlerinden farklılık gösterdiği ifade edildi. “Örgütün üyelerini 15-20 yaş aralığındaki gençlerden seçtiği, bu gençlerin internet tabanlı dizilerden etkilendiği, sosyal medyada örgüt liderlerinin paylaşımlarının gençler üzerinde yoğun bir hayranlık oluşturduğu” belirtildi. Örgüt lideri ve yöneticilerine büyük bir bağlılık ve itaat gösterildiği, bu kişilere “Abi” olarak hitap edildiği kaydedildi. Örgütün, kolluk kuvvetlerinin olası operasyonlarına karşı tedbir almak için deneyim ve medya bilgilerini kullandığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA STRATEJİ

Örgütün sosyal medya platformlarında yüksek bir popülarite kazandığı kaydedildi. Yurt dışında yaşayan örgüt liderleri, sosyal medya üzerinden gençlere hitap edip onlarla irtibat kurarak, eylemsel kabiliyeti olduğuna inandıkları kişileri İstanbul’daki örgüt üyeleri ile tanıştırdığı belirtildi. Örgütün üç farklı eylem stratejisi olduğu aktarılırken, bunlar arasında iş insanlarına yönelik yağma girişimleri, hasım örgütlere karşı silahlı saldırılar ve taşeron eylemler yer aldı.

CESALARIN TALEP EDİLMESİ

İddianamede, firari şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu şüpheliler Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi’ye yönelik olarak, suç örgütü kurma, kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, toplamda 711 yıldan 1281 yıl 6 ay hapis cezası ile adli para cezası talep edildi. Diğer şüphelilerin de benzer suçlardan farklı oranlarda hapisle cezalandırılması istendi ve iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.