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Gençler, Teknoloji ile Değerlenmeli!

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GENÇLERİN DEĞERLERİNE VURGU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi’nde düzenlenen “MTTB Milli Teknoloji Akademisi” etkinliğinde yaptığı açıklamada, gençlerin teknoloji ile ne kadar donatılursa donatılsın, milli ve manevi değerlerle desteklenmediği sürece istenen sonuca ulaşılamayacağını belirtiyor.

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ AVANTAJLARI

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik coğrafi konumunun getirdiği avantajları dile getirerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın son 23 yılda yaptığı ulaşım ve altyapı yatırımlarından söz etti. Ayrıca, Türkiye’nin tarihi İpek Yolu’nun tam üzerinde yer aldığını vurgulayarak, bu yolun devamı olan Orta Koridor’un da Türkiye aracılığıyla geçtiğini aktardı.

KALKINMA YOLU PROJESİNİN FAYDALARI

Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’nin sağlayacağı faydalara dikkat çekerek, “Projeleri bitti, artık finansmanı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Katar projeyi yakından takip ediyor” ifadesini kullandı.

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