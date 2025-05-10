“Gençlerbirliği 5-0 Zaferle Döndü”

ANKARA’DA BAYRAM HAVASI

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftası, Ankara’da coşku yarattı. Başkent’in köklü takımı Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 5-0 gibi etkileyici bir skorla yenerek Trendyol Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu. Kocaelispor’un ardından 68 puanla Süper Lig biletini kapan kırmızı-siyahlılar, 4 yıllık bir hasreti sonlandırdı. Yeni Malatya Stadyumu’nda Daniel Popa’nın iki golle parladığı bu karşılaşma, Gençlerbirliği’nin kararlılığını ve gücünü gözler önüne serdi.

MAÇIN HİKAYESİ: GOL ŞOV

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Yeni Malatyaspor karşısında Gençlerbirliği, maça hızlı bir başlangıç yaptı. Daha maçın 2. dakikasında Daniel Popa, skoru 1-0’a taşıyarak Başkent ekibinin kararlılığını gösterdi. 9. dakikada Popa, bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda tempoda düşüş yaşanmadı; 56. dakikada Sinan Osmanoğlu, 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak’ın golleriyle Gençlerbirliği 5-0 gibi ezici bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Yeni Malatyaspor, bu maçta karşı koyamasa da Gençlerbirliği’nin hücumdaki etkili futbolu, Süper Lig için hazır olduklarını gösterdi.

HASRET SONA ERDİ

Gençlerbirliği, 2020-21 sezonunda Süper Lig’den düşüşünün ardından 1. Lig’de geçirdiği 4 sezonda istikrarlı bir yükseliş sergiledi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde bu sezon 25 maçta 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, 68 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Kocaelispor’un 70 puanla şampiyon olduğu ligde, Gençlerbirliği’nin bu performansı, taraftarlarını sevince boğdu. Kulüp, 2013’ten bu yana ilk kez Süper Lig’e doğrudan yükselerek büyük bir başarı elde etti.