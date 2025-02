Gene Hackman ve Eşi Evlerinde Ölü Bulundu

ÜNLÜ OYUNCU GENE HACKMAN VE EŞİ ÖLÜ BULUNDU

Amerikalı tanınmış aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, New Mexico’nun Santa Fe kentindeki ikametlerinde ölü olarak bulundu. Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, çiftin ve köpeklerinin yaşamını yitirdiğini onaylayarak, olayla ilgili cinayet şüphesi olmadığını bildirdi. Yetkililer, Hackman ve eşinin ölüm sebeplerine dair henüz resmi bir açıklama yapmamakta, soruşturmanın devam ettiğini belirtmektedir.

GENE HACKMAN’IN KARİYERİ VE HAYATI

Eugene Allen “Gene” Hackman, 30 Ocak 1930 tarihinde doğmuş ve 95 yaşında hayatını kaybetmiştir. Beş kez Oscar’a aday gösterilen ve bu ödülü iki kez kazanarak sinema dünyasında önemli bir konum elde etmiştir. Özellikle 1971 yapımı “The French Connection” filmindeki etkileyici performansıyla tanınan Hackman, Unforgiven, The Conversation, Mississippi Burning ve The Royal Tenenbaums gibi önemli yapımlarda da yer almıştır. 2004 yılında oyunculuğu bıraktığını açıklayan Hackman, sonrasında yazarlık kariyerine yönelmiştir. 1991 yılında Betsy Arakawa ile evlenmiş ve emeklilik dönemini New Mexico’da huzurlu bir yaşam sürerek geçirmiştir.

SİNEMA DÜNYASINDA BÜYÜK KAYIP

Hackman’ın ölümü, sinema camiasında büyük bir kayıp olarak karşılanırken, hayranları ve meslektaşları üzüntülerini dile getirmiştir. Yetkililer, Hackman ve eşinin ölüm nedenine dair bilgilerin önümüzdeki günlerde yapılacak otopsi ve soruşturma sonuçlarına bağlı olarak netleşeceğini ifade etmiş, şu ana kadar cinayet şüphesine dair herhangi bir bulguya ulaşılmadığını belirtmiştir.