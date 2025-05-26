Genelkurmay Başkanı Zamir: “Bu Sonsuz Değil.”

İSRAİL’DE SİLAHLI ÇATIŞMA VE ATAMALAR ÜZERİNE TARTIŞMALAR

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Yüksek Mahkeme kararına karşın iç istihbarat şefi olarak atadığı Tümgeneral David Zini’nin Gazze Şeridi’nde “ebedi bir savaş” yürüttükleri açıklamasına “sonsuz bir savaşta” olmadıkları şeklinde yanıt verdi. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus kentine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Zamir, “Savaşı kısaltmak için hareket edeceğiz” ifadelerini kullanarak, Gazze’de uzun süredir devam eden çatışmanın sona ermesi yönünde adımlar atacaklarının altını çizdi.

ZİNLİ’NİN AÇIKLAMALARI VE ZAMİR’İN YANITI

Tümgeneral Zini’nin, İsrail basınına sızan açıklamalarında, ateşkes ve esir takası anlaşmalarına karşı olduğu yönünde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Genelkurmay Başkanı Zamir, bu durum karşısında, “Bu sonsuz bir savaş değil. Hedeflere ulaşılması istikametinde savaşı kısaltmak için hareket edeceğiz” dedi. Zahir, Gazze’de kesin zafer elde etme amacında olduklarını ve esirleri geri getirmek için tüm imkânları kullanacaklarını ifade etti. Zini’nin ateşkes ve esir takası konusunda karşıt görüş bildirmesi, güvenlik toplantılarında sıkça dile getirdiği biliniyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Netanyahu’nun Genelkurmay Başkanı Zamir’e haber vermeden Tümgeneral Zini’yi Şin-Bet Direktörü olarak atama kararını aldığını duyurdu. Bu durumun, Genelkurmay Başkanı’nın tepkisini çektiği ve Zini’yi görüşmeye çağırdığı aktarılıyor. Netanyahu’nun, Şin-Bet Direktörü Bar’ı görevden alma kararı, ülkede geniş tartışmalara ve protestolara yol açmıştı. Yüksek Mahkeme, bu kararın yasal olmadığını belirtmişti. Mahkemenin kararına göre, Netanyahu, “Katargate” gibi soruşturmalar nedeniyle Şin-Bet Direktörü ile çıkar çatışması yaşadığı bir dönemde, hukuki dayanak olmadan bu kararı almıştı. Buna rağmen, Netanyahu 22 Mayıs’ta yeni bir atama gerçekleştirerek, yargı kararlarıyla çelişen bir adım atmış oldu.