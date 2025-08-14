Gündem

General Ve Amiraller Atandı Resmi Gazete’de

general-ve-amiraller-atandi-resmi-gazete-de

ATAMA KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

Bu atama kararları çerçevesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise 31 general ve amiral atandı. Bu doğrultuda, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1’inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2’nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3’üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Soruşturma Başlatıldı, Murat Kapki ve Mücahit

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Başkanı Özgür Özel'in yorumları sonrası iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlattı.
Spor

Süper Lig 2. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Detaylar ve atanan hakemler hakkında bilgi verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.