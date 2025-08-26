Genetiği Değiştirilmiş Domuz Akciğeri Nakledildi

GENETİK DEĞİŞİM VE NAKİL SÜRECİ

Tıp tarihinde bir ilke imza atıldı. Guangzhou Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan akciğeri, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir erkek hastaya nakletti. Araştırmacılar, nakil öncesinde domuzun bazı genlerini düzenleyerek insan bağışıklık sistemini harekete geçirecek proteinleri çıkardı.

BAĞIŞIKLIK REAKSİYONU VE GÖZLEMLER

Nakil sonrası hastaya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar verildi. Organın işlevi ve bağışıklık sisteminin tepkisi dokuz gün boyunca dikkatle gözlemlendi. Araştırmacılar, akciğerin canlılığını ve işlevini koruduğunu, organ reddinin ya da enfeksiyonun görülmediğini aktardı. Ancak 24 saat sonra akciğerde bazı hasar belirtileri ortaya çıktı; üçüncü ve altıncı günlerde ise antikor aracılı reddin izleri saptandı. Yine de dokuzuncu günde kısmi bir toparlanma gözlemlendi ve deney, planlandığı gibi bu aşamada sonlandırıldı.

BİLİM DÜNYASINA KATKILARI

Araştırmacılar, gelecekte daha etkili ilaçlarla domuzdan insana akciğer nakillerinin uzun vadeli olarak mümkün olabileceğini vurguladı. İlgili uzmanlar, “Her ne kadar bu çalışma domuzdan insana akciğer naklinin mümkün olduğunu gösterse de reddetme ve enfeksiyon riskleri hâlâ ciddi bir engel. Klinik uygulamaya geçmeden önce daha fazla ön çalışmaya ihtiyaç var” diye belirtti. Bu gelişme, kalp, böbrek ve karaciğerden sonra akciğer naklinde de türler arası organ naklinin (ksenotransplantasyon) geleceğine dair umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.