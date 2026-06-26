Gerçek Uçak Parçasından Kredi Kartı Üretildi

Ekonomi
İki kişi, model uçak tutarak poz veriyor
Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartı, Türk Hava Yolları'nın Airbus A321neo uçağının bir parçasından üretilmiştir.
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Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartı, Türk Hava Yolları filosunda aktif görev yapan Airbus A321neo (TC-LTL) uçağının gerçek bir parçasından üretildi. Kart, 1946 ile 1933’ün toplamından ilham alınarak yalnızca 3 bin 879 adet üretildi. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, kartın geçmiş ile geleceği bir araya getirdiğini söyledi.

YENİ HİKÂYELERE ORTAK OLACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, işbirliğinin 25 yıldır sürdüğünü belirtti. Kartın bu ortaklığın yenilikçi yaklaşımını yansıttığını söyledi. Önümüzdeki dönemde de ayrıcalıklı deneyimler sunacaklarını ifade etti. Kartın yeni hikâyelerin parçası olacağını vurguladı. Uçak bugüne kadar 11 binden fazla saat uçtu. Ayrıca 3 bin 685 kez kalkış-iniş yaptı.

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