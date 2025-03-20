Gergin Genel Kurul: CHP ve AK Parti Tartışması

GENEL KURULDA GERGİNLİK YAŞANDI

Meclis’teki Genel Kurul, gergin bir atmosferde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, dün Cumhuriyet Halk Partili (CHP) milletvekilleri bu durumu protesto etmek amacıyla Meclis’te kürsü işgali gerçekleştirmişti. Bugünkü oturumda ise kürsü işgali olmamasına rağmen, CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında ciddi bir gerginlik ortaya çıktı.

ELEŞTİRİLER TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile ilgili eleştirilerde bulundu. Bu eleştiriler karşısında CHP’li milletvekilleri tepki gösterdi. Genel Kurul’da, karşılıklı olarak argo kelimeler kullanıldığı ve AK Partili ile CHP’li milletvekillerinin birbirlerine doğru yürüdüğü gözlemlendi. Olay sırasında, Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın AK Partili milletvekillerine küçük kolonya şişesi fırlattığı da dikkat çekti.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Yaşanan bu gerginlik sonrası oturuma 20 dakika ara verildi. Genel Kurul’daki bu olayların, partiler arası ilişkileri ve Meclis çalışmalarını etkilemesi bekleniyor.