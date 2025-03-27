Gerginlik Meclis Genel Kurulu’na Taşındı

ANKARA’DA YENİ BAYRAK TARTIŞMASI

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Nevruz kutlamaları sırasında bir bayrağı “paçavra” olarak nitelendirmesi, siyasi arenada büyük bir yankı uyandırdı. Bu açıklama üzerine DEM Parti’den gelen tepkiler sürerken, konu TBMM Genel Kurulu’na taşındı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın kürsüde bayrak göstermesi, İYİ Parti ile DEM Parti arasında sert bir tartışmaya yol açtı.

Sırrı Sakık’tan Bayrak Gösterimi

Sırrı Sakık, TBMM kürsüsünde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bayrağını göstererek, Mansur Yavaş’ın sözlerine yanıt verdi. Sakık, “Bu, Güney Kürdistan’daki bir yapının bayrağı. Irak Kürdistanı’nda anayasal olarak yönetimi temsil eden, dünya tarafından tanınan bir bayrak. Bazı hadsizler buna ‘paçavra’ diyor. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir, ırkçılığınızdır, Kürt düşmanlığınızdır,” diye konuştu. Ayrıca, bayrağın Esenboğa Havalimanı’nda Türk bayrağıyla yan yana dalgalandığını da hatırlattı.

İYİ Parti’den Sert Tepkiler

Sakık’ın açıklamalarına İYİ Parti’den yanıt hemen geldi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Burası Türkiye. İstanbul’da, Van’da, Diyarbakır’da açılan bez parçaları bizim için paçavradır. Barzani, Irak’tan sonra Türkiye’de ikinci bir bölücü yapılanma misyonunun adıdır,” diyerek Sakık’ın yorumlarına karşı çıktı. Türkoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan’a atıfta bulunarak, “Her gün burada bebek katili Apo’nun söylemlerini dinlemekten bıktık,” şeklinde ekledi.

Paçavra Polemiği Derinleşti

Tartışma, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in açıklamalarıyla daha da tırmandı. Çömez, “Kürtler bu ülkenin asil ve birinci sınıf insanlarıdır, ama siz onlara ihanet ediyorsunuz. Kandil’den, İmralı’dan aldığınız talimatlarla samimi duyguları istismar ediyorsunuz. ‘Paçavra’ denmesinin sebebi budur, çünkü o bir bayrak değil,” dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Çömez’in sözlerine tepki göstererek, “Kürt halkının sembolleri sizi neden rahatsız ediyor? Irak’ta tanınmış bir statüye sahip Federe Kürdistan bölgesinin bayrağına ‘paçavra’ demek senin haddine mi?” şeklinde yanıt verdi.

Tartışmanın Gelişimi

Mansur Yavaş’ın Nevruz kutlamalarındaki bayrağı “paçavra” olarak nitelendirmesi, DEM Parti tarafından sert bir biçimde eleştirilmişti. Sakık’ın TBMM’deki çıkışı, bu polemiğin Meclis’e taşınmasına neden oldu. İYİ Parti ise bayrağın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gösterilmesini kınayarak, tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı.