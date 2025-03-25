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Geri Döndü, Arkadaşını Araçta Ölü Buldu!

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Meltem Mahallesi Dumlupınar Yan Yol üzerinde gerçekleşti. Oto yıkama dükkanında arkadaşını ziyarete gelen Zekeriya Yalçın, dükkan sahibi Onur Özkan’ı da yanına alarak, 07 K 6782 plakalı hafif ticari aracıyla Meltem Mahallesi’ne gitti. Denetimli serbestliği bulunan Özkan, burada Yalçın’ı bırakarak adliyeye görüşmeye gitti.

YALÇIN’IN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

Yaklaşık bir saat sonra adliyedeki işlerini bitirip, arkadaşının yanına geri dönen Özkan, Yalçın’ın aracında cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları sonrası Yalçın’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca, olay öncesinde Yalçın’ın arkadaşından ayran istediği öğrenildi.

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