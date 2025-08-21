Geri Dönüşüm Malzemeleri Taşıyan Kamyon Devrildi

GİRDİĞİ KAZA SONUCUNDA KAMYON DEVRİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kaza sonrası kamyon kasasındaki malzemeler yola yayıldı ve trafik akışı tamamen durdu.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Yolun tek şerit olarak kontrollü bir şekilde açılmasının ardından, trafik akışı tekrar kontrollü bir şekilde sağlandı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yola yayılan malzemelerin temizlik çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası kapanan otoyol, dron ile havadan görüntülendi.