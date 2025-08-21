Gündem

Geri Dönüşüm Malzemeleri Taşıyan Kamyon Devrildi

geri-donusum-malzemeleri-tasiyan-kamyon-devrildi

GİRDİĞİ KAZA SONUCUNDA KAMYON DEVRİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kaza sonrası kamyon kasasındaki malzemeler yola yayıldı ve trafik akışı tamamen durdu.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Yolun tek şerit olarak kontrollü bir şekilde açılmasının ardından, trafik akışı tekrar kontrollü bir şekilde sağlandı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yola yayılan malzemelerin temizlik çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası kapanan otoyol, dron ile havadan görüntülendi.

ÖNEMLİ

Gündem

İspir’de Heyelan Meydana Geldi

Erzurum'un İspir ilçesinde bir heyelan sonucu 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi. AFAD ekipleri incelemelere başladı, zemin uzmanlar tarafından riskli olarak değerlendirildi.
Gündem

İspir’de Heyelan Nedeniyle 70 Daire Boşaltıldı

İspir'de heyelan nedeniyle 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi. Vatandaşlar geçici olarak akrabaları veya pansiyonlara yönlendirildi. Uzmanlar, zemin riskine karşı uyarılar yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.