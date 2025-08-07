geri-kayarak-duvarda-devrilen-kamyon

KAZA YERİ VE GİBİ KAZA İFADELERİ

Kaza, Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde gerçekleşti. Yusuf K. (45) tarafından yönetilen 49 DC 275 plakalı kum yüklü kamyon, yokuşu çıkarken geri kayıyor. Geriye doğru hızla giden kamyonun sürücüsü Yusuf K., araçtan atlıyor. Kamyon, bir sitenin duvarına çarparak devriliyor. Kaza, güvenlik kamerasına yansıyor. Site önünde, kaldırımda duran bir kişinin, hızla yaklaşan kamyonu fark ederek kaçarak, altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

YARALANAN SÜRÜCÜNİN DURUMU

Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. burada tedavi altında alınıyor.