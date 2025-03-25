Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi

YENİ İLAÇLAR GERI ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Sosyal Güvenlik Kurumu, geri ödeme listesine yeni ilaçlar ekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 16 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Bunlar arasında beşinin kanser ilacı olduğu da açıklandı.

İLAÇ REÇETELERİ ARTIRILDI

Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin reçeteye yazabildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca birçok ilacın rapor süresinin de uzatıldığını ifade etti. Işıkhan, “Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.” dedi.