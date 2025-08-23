GhIsLaInE MaXwEl, ePsTeIn’ın “MüşTeRi LiSteSi YuK”

ADALLET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın suçlarına karışan ve hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Ghislaine Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmeye dair ses kaydı ve tutanakları yayımladı. Görüşme kayıtlarına göre, Maxwell Epstein’ın bir “müşteri listesi olmadığını” savundu. Bunun yanı sıra, Epstein’ın intihar etmediğine dair daha önceki açıklamalarını da yineledi.

TRUMP İLE TANRIŞMASI

Maxwell, ABD Başkanı Donald Trump’ı tanıyıp tanımadığına yönelik soruya cevap verirken, onu tanıdığını ve muhtemelen ilk olarak 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu zaman tanıştıklarını dile getirdi. Tutanaklarda, “O dönemde Donald Trump’la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, babasının Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ı çok sevdiğini belirten Maxwell, “Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya’dandı.” diye ekledi.

BASINDAN YORUMLAR

Öte yandan, ABD medyası Adalet Bakanlığı’nın paylaşımını “Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası” olarak değerlendirdi. Maxwell, 2021 yılında Epstein’ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi’ne ifade vermeye hazır olduğunu ifade etti.