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Gıda Karekodları Zorunlu Olacak

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YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAREKOD ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun, tüketicilerin göreceği bir yerde bulundurulması zorunlu hale geliyor. Bakanlık, bu uygulama ile ilgili usul ve esasları belirleyip resmi internet sitesinde duyuracak.

UYUM SÜRESİ 60 GÜN OLACAK

İşletmelerin karekod kuralına uyum süresi, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esasların açıklandığı tarihten itibaren 60 gün olacak. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, işletmelerin ne zaman denetlendiğini görebilecek.

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