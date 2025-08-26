Gıda Krizi: Filistinlilere Yemek Verildi

GAZZE’DE AÇLIK SORUNU DERİNLEŞİYOR

Gazze, acil gıda yardımlarına ihtiyaç duyuyor. İsrail, bölgeye yönelik saldırılarını durdurmadan sürdürürken, gıda yardımlarının girişine de engel oluyor. Gazze’de Filistin Sağlık Bakanlığı, açlık nedeniyle hayatını kaybedenler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

AÇLIK BİLANÇOSU KABARIYOR

Açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’nde açlıktan ölenlerin sayısının 117’si çocuk olmak üzere toplam 303’e ulaştığı kaydedildi. Bu durum, bölgede devam eden insanlık dramını gözler önüne seriyor. Gıda krizi, Filistinliler üzerinde derin etkiler yaratıyor.

GIDA DAĞITIMI SIRASINDA YOĞUNLUK

İsrail saldırıları ve insani krizin neden olduğu gıda kıtlığı, Filistinlilerin yaşamını zorlaştırıyor. Açlıkla başa çıkmaya çalışan insanlar, bir tencere yemek alabilmek için günün sıcağında saatlerce kuyrukta bekliyor. Gazze kentindeki bir hayır kurumu, yemek dağıtımı sırasında toplanan Filistinliler arasında yoğunluk oluşturuyor.