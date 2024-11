Gıda Sahtekarlığı Listesi Güncellendi!

Kişilerin sağlığını ve yaşamını tehdit eden bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlerin listesine yenileri eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünleri listesini her zaman güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde yeni bilgilere yer verdi. Yapılan güncellemelere göre, koyun ve dana kıymasında tek tırnaklı et (at, eşek, domuz ve zebra gibi hayvanların yanı sıra katır, bardo ve zebroit gibi melezlerinin etleri) tespit edildi. Ayrıca, peynirde süt olmaması, et dönerde ise dil etinin bulunması ve zeytinyağı yerine tohum yağları kullanılması gibi durumlarla karşılaşıldı.

YEREL ÜRETİCİLERDEKİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ ORANLARI

Yerel üretim yapan firmalarda yapılan son testlerde taklit ve tağşiş vakalarına daha fazla rastlanıyor. Özellikle zeytinyağı ürünlerinde bu tür durumlar büyük oranda gözlemleniyor. Rayiç bedelinin altında satılan ve kaliteleri ile üretim süreçleri hakkında güvence verilmeyen ürünlerden kaçınılması gerektiği bildirildi. Taklit ve tağşiş yapılan gıdaların, sağlık açısından büyük tehdit oluşturduğu vurgulandı.