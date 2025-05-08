Gıda Satışında Karekod Zorunlu Hale Geldi

KONTROL DÜZENLEMESİ YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”, 8 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yeni düzenleme ile, gıda satış noktalarında ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodlarının, tüketicilerin rahatça görebileceği alanlarda yer alması zorunluluğu getirildi.

KAREKODUYLA GIDA GÜVENİLİRLİĞİ ARTIRILACAK

Yönetmelik değişikliği çerçevesinde, marketler, restoranlar gibi gıda satış ve tüketim yerleri, işletme karekodlarını müşterilerinin kolayca erişebileceği şekilde yerleştirecek. Bu karekodlar, işletmelerin gıda güvenilirliği ve denetim bilgilerine ulaşımı kolaylaştırarak tüketici güvenini artırmayı hedefliyor. Uygulamanın detayları, Bakanlık tarafından resmi internet sitesinde açıklanacak usul ve esaslarla belirginleşecek.

Gıda işletmelerinin karekod zorunluluğuna adapte olmaları için 60 günlük bir geçiş süresi tanındı. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamaya ilişkili usul ve esasları resmi internet sitesinde duyurmasından itibaren başlayacak. İşletmeler, bu süre zarfında karekod sistemini hayata geçirmeleri gerekecek. Bakanlık, denetimlerle uygulamanın takibini gerçekleştirecek.