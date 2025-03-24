Gıda Taklit Tağşiş Listesi Güncellendi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN GÜNCELLEMELER

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk oluşturabilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünlerinin listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde yer alan bilgilere yeni eklemeler yaptı. ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıklarında, bu tür uygulamalarla sağlığı tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler hakkında bilgi veriliyor.

Yayınlanan güncellenmiş listeye, 2’si sağlığı tehlikeye düşüren toplam 27 yeni ürün eklenmiş durumda. Bu yeni eklemeler arasında, tereyağı, siyah çay, kırmızı et ve beyaz peynir gibi çeşitler bulunuyor. İlgilenenler için, “Listeye Eklenen 27 Yeni Ürün İçin Tıklayın” ifadesi de mevcut.

DENETLEME SONUÇLARIYLA BELİRLENEN HUSUSLAR

Yapılan denetlemeler sonucunda, Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kasabın kırmızı etlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi. Ayrıca, zeytinyağı üreten 3 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın da siyah çaya gıda boyası eklediği ortaya çıktı.