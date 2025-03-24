Gıdalarda Taklit Tağşiş Listesi Güncellendi

GIDA LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılarak sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesini yenilemeye devam ediyor. Bakanlık, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresindeki verileri güncelledi. Bu platformda, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında, taklit ve tağşiş yapan firmalar, markalar ve ürünler listeleniyor.

27 YENİ ÜRÜN LİSTEYE EKLENİYOR

Yayınlanan listeye, ikisi sağlığı tehlikeye düşüren ürün olmak üzere toplam 27 yeni gıda eklenmiş durumda. Yeni eklenen ürünler arasında tereyağı, siyah çay, kırmızı et ve beyaz peynir gibi birçok gıda bulunuyor.

DENETİMLERDE ŞOK BULGULAR

Listeye göre yapılan denetimlerde, Adana’nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir kasabın kırmızı etlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi. Ayrıca, zeytinyağı üreten 3 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın siyah çaya gıda boyası karıştırdığı da ortaya çıktı.