Giorgia Meloni’den Yeni Yıl Mesajı: 2026 Zorlu Geçiş Riske Açık

giorgia-meloni-den-yeni-yil-mesaji-2026-zorlu-gecis-riske-acik

YIL SONU MESAJLARI GELİYOR

Yıl sonunun yaklaşmasıyla dünya genelindeki liderlerden çeşitli yıl sonu mesajları duyulmaya başlıyor. Bu çerçevede, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

NOEL PROGRAMI YAĞMUR ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Meloni, Roma’daki resmi ikametgahı Palazzo Chigi’de, Başbakanlık personelini kabul ettiği sırada, tarihi sarayın avlusunda yağmur altında Noel programı düzenledi. Bu etkinlikte, geleceğe dair öngörülerini dinleyicilerle paylaştı.

“2026 DAHA ZOR OLACAK” İFADESİ

Başbakan Meloni, aralarında başbakanlık müşavirleri, sekreterler ve direktörlerin bulunduğu katılımcılara hitaben, “Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve yıl boyunca birlikte mücadele ediyoruz. Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak.” şeklinde esprili bir dil kullandı.

“TATİLDE DİNLENME ÖNERİSİ”

Meloni, açıklamasını “Bu nedenle bu tatilde iyice dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olağanüstü ulus için çözümler üretmeye devam etmemiz gerekiyor.” sözleriyle sonlandırdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Giorgia Meloni’den Yıl Sonu Açıklaması Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yıl sonu konuşmasında 2023'ün zorlu geçtiğini vurguladı ve 2026'nın daha çetin geçeceğini belirterek endişeleri artırdı.
Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.
Gündem

Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze’yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Halil Hayye liderliğindeki heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Aliyev’den Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev'le görüşerek Ermenistan'la normalleşme sürecini değerlendirdi ve Aliyev'in doğum gününü kutladı.
Gündem

2025 Altın Rekorları İle Yatırımcıları Şaşırttı

Yıl sonuna yaklaşırken ons altın 4,500 doları geçerek tarihi bir seviyeye ulaştı. 1979’dan beri en iyi yıllık performansını gösterdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.