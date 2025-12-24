Giorgia Meloni’den Yeni Yıl Mesajı: 2026 Zorlu Geçiş Riske Açık

YIL SONU MESAJLARI GELİYOR

Yıl sonunun yaklaşmasıyla dünya genelindeki liderlerden çeşitli yıl sonu mesajları duyulmaya başlıyor. Bu çerçevede, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

NOEL PROGRAMI YAĞMUR ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Meloni, Roma’daki resmi ikametgahı Palazzo Chigi’de, Başbakanlık personelini kabul ettiği sırada, tarihi sarayın avlusunda yağmur altında Noel programı düzenledi. Bu etkinlikte, geleceğe dair öngörülerini dinleyicilerle paylaştı.

“2026 DAHA ZOR OLACAK” İFADESİ

Başbakan Meloni, aralarında başbakanlık müşavirleri, sekreterler ve direktörlerin bulunduğu katılımcılara hitaben, “Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve yıl boyunca birlikte mücadele ediyoruz. Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak.” şeklinde esprili bir dil kullandı.

“TATİLDE DİNLENME ÖNERİSİ”

Meloni, açıklamasını “Bu nedenle bu tatilde iyice dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olağanüstü ulus için çözümler üretmeye devam etmemiz gerekiyor.” sözleriyle sonlandırdı.