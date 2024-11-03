“Giovanni Van Bronckhorst: Umarım Son Kez Böyle Oynadık”

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINDA MAĞLUP OLDU

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’ya konuk olduğu karşılaşmada 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa’nın galibiyetine katkıda bulunan golleri 54’üncü dakikada Claudio Winck, 70’inci dakikada Aytaç Kara ve 88’inci dakikada Mamadou Fall kaydetti. Beşiktaş’ın tek golü ise 45+3’üncü dakikada Ernest Muçi’den geldi. Ayrıca, konuk ekipte Nuno da Costa 90+2’nci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kasımpaşa bu sonuçla puanını 14’e yükseltti, Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

TEKNİK DİREKTÖR’DEN DEĞERLENDİRMELER

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa’ya kaybettikleri maç sonrası basın toplantısında konuştu. Söylemlerine, “Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik.” diyerek başladı.

MAĞLUBİYETTEN DOLAYI ÜZGÜNÜZ

Bronckhorst, mağlubiyetin ardından hissettiklerini ifade etti. “Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMADIK

Bronckhorst, istenen futbolu sergileyemediklerinin altını çizdi ve “İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıda ilk gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık.” dedi.

SON KEZ BÖYLE OYNAMIŞIZDIR UMARIM

Teknik direktör, kalan maçlar hakkında da konuşarak “Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir. Ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır.” ifadelerini kullandı.

KARAKTERİ SAHAYA YANSITAMADIK

Süper Lig’de üst üste ikinci mağlubiyetleri yaşadıklarını vurgulayan Bronckhorst, “Bu, daha farklı bir mağlubiyet oldu. Bütün sezon olduğu gibi oynadığımız karakteri sahaya yansıtamadık. İlk yarının sonunda bulduğumuz golün bize yardım edeceğini düşündük ama bu olmadı.” dedi.

KOLAY MAÇ YOK

İstediği oyunu sahaya yansıtamadığını belirten Hollandalı teknik adam, “Defansif olarak kararlarımız hatalıydı. Rakibe gol fırsatları verdik. Bu hatalı kararlarımız bize pahalıya mal oldu. Bugün oynayamadık. Pazartesi ve bugünü kıyaslarsak, gece ile gündüz gibiydi. Kilit anlarda konsantrasyon eksikliğinden bahsedebiliriz.” şeklinde konuştu.

YANLIŞ YAPTIKLARINI BELİRTTİ

Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa karşısında birçok şeyi yanlış yaptıklarını sözlerine ekleyerek, “Bugün kötü maç oynadık. Skor ve sonuç üzücü. Bu mağlubiyeti son derece hissediyorum. Bugün çok şeyi yanlış yaptık. Ayağa kalkıp UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile yapacağımız maçı kazanmak istiyoruz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.