Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Anjiyo Geçirdi

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI ANJİYO OLDU

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurarak anjiyo yaptırdı. Yoğun bakımda tedavisi süren Köse, sosyal medya aracılığıyla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

“GENEL SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Köse, yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, Bugün öğle saatlerinden sonra kalp krizi şüphesiyle gittiğim özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir özel hastaneye sevk edildim ve anjiyo işlemi gerçekleşti. Anjiyo işlemi sırasında stent takıldı, şu an tedbir amaçlı yoğun bakımdayım. Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

“DUALARINA İHTİYACIM VAR”

Ayrıca, “Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma; dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” diyerek destek olanlara da teşekkür etti. Köse, en kısa zamanda sağlık sorununu atlatarak tekrar Giresun’a hizmet vermek üzere sahalarda olacağını belirtti ve “Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin.” mesajını paylaştı.