Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Anjiyo Geçirdi

giresun-belediye-baskani-fuat-kose-anjiyo-gecirdi

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI ANJİYO OLDU

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurarak anjiyo yaptırdı. Yoğun bakımda tedavisi süren Köse, sosyal medya aracılığıyla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

“GENEL SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Köse, yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, Bugün öğle saatlerinden sonra kalp krizi şüphesiyle gittiğim özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir özel hastaneye sevk edildim ve anjiyo işlemi gerçekleşti. Anjiyo işlemi sırasında stent takıldı, şu an tedbir amaçlı yoğun bakımdayım. Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

“DUALARINA İHTİYACIM VAR”

Ayrıca, “Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma; dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” diyerek destek olanlara da teşekkür etti. Köse, en kısa zamanda sağlık sorununu atlatarak tekrar Giresun’a hizmet vermek üzere sahalarda olacağını belirtti ve “Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin.” mesajını paylaştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 16 kişiden 9'u tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.
Gündem

Ramazan İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri Açıklandı

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Ramazan’da enerji ve metabolik denge için sahur ile iftarda dengeli beslenmenin önemini vurguladı.
Gündem

Diyarbakır’da Silahlı Kavga: İki Yaralı Hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Gündem

Cezaevi Firarisi 40 Dakikalık Kovalamaca İle Yakalandı

Bolu'da dur ihtarına uymayan bir cezaevi firarisi, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın sonunda orman yolunda yakalandı.
Gündem

Akyar Mahallesi’nde Feci Kaza İki Can Aldı

Denizli Tavas'ta bir kamyonetin refüjü geçerek minibüsle çarpışması sonucunda kamyonet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.